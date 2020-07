Si allungano i tempi per il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza. Tutto da rifare o quasi il procedimento per oltre 500mila domande (si tratta di quelle inviate non all’Inps ma alle Casse dei professionisti). Infatti, come spiega il Sole 24 Ore, il decreto legge 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile cambia le carte in tavola, stabilendo che per richiedere il bonus bisogna essere iscritti a una Cassa «in via esclusiva».

Le Casse hanno già ricevuto circa 500mila richieste, ma tra queste ci sono quelle dei professionisti che svolgono anche un’attività di lavoro dipendente, e che adesso andranno depennate. Gli enti si stanno confrontando per decidere come fare.

