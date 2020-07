PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – “Ora basta! Finché durerà l’emergenza sanitaria del Coronavirus il porto di Porto Empedocle (Ag) non assicura i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety (porto sicuro)”. Lo afferma il sindaco Ida Carmina che ha firmato un’ordinanza trasmessa al ministro dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura di Agrigento, al presidente della Regione Sicilia. “E’ vietato pertanto – si legge nel provvedimento – lo sbarco e il transito di qualsivoglia migrante visto che c’è l’impossibilità di individuare la possibile insorgenza di patologie derivanti da genti virali trasmissibili con particolare riferimento al Covid-19”. A Porto Empedocle è passato, proveniente da Lampedusa, anche il migrante egiziano di 15 anni positivo al Coronaviurs, ospite dell’hot spot di Pozzallo (Ragusa). Nel paese dell’Agrigentino ci sono, al momento, cinque casi di Coronavirus.

