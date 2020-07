L’Italia resterà chiusa fino al 3 maggio. Lo anticipano i principali quotidiani nazionali in merito alle decisioni che dovrebbero essere annunciate oggi dal governo. Dalla settimana prossima però la morsa dovrebbe allentarsi per alcune attività.Dovrebbero riaprire le librerie e alcune industrie. Il lockdown generalizzato proseguirà fino al 3, anche per evitare le tentazioni delle festività (25 aprile e primo maggio) che potrebbero portare ad assembramenti. Non tutto però potrà riaprire il 4 maggio, ci sarà, come già si dice a giorni, una ripartenza scaglionata. Già ieri fonti sindacali avevano riferito al termine del vertice tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali della eventualità di aprire la “fase due” il 4 maggio. Secondo le stesse fonti si valuta la possibilità di poche riaperture mirate nell’ambito dei codici Ateco delle attività essenziali. Nei prossimi giorni – si spiega – verrà istituito un gruppo di lavoro per prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva.