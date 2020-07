PALERMO – Fedagripesca Sicilia chiede lo stato di calamità naturale e l’applicazione del Fondo di garanzia per ristoro pescatori e imprese. “L’intervento – dice il presidente Nino Accetta – che riveste carattere d’urgenza – è necessario per destinare risorse alle imprese di pesca ed ai relativi equipaggi, anche delle acque interne e alle imprese dell’acquacoltura colpite da calamità naturale del Coronavirus”

“Abbiamo inoltre chiesto al Governo Regionale – aggiunge – che i fondi strutturali, siano essi ancora da impegnare o anche impegnati ma ancora non spesi, possano essere destinati al rilancio del settore una volta finita l’emergenza”; non sarà semplice rimettere in piedi un settore tanto importante per l’economia Siciliana quanto colpito nell’ultimo decennio da una disastrosa crisi strutturale. “E’ necessario affrontare urgentemente lo stato di calamità naturale del settore – conclude – per individuare possibili soluzioni per il rilancio dell’intero comparto; per questo abbiamo chiesto l’immediata convocazione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca”.

(ANSA).