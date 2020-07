Non ce l’ha fatta l’uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Pattina a Santa Lucia del Mela, nel Messinese, l’8 aprile scorso. L. T. F., 82enne del luogo è morto nel corso della notte appena trascorsa in ospedale. L’incidente è avvenuto tra una macchina che procedeva in direzione Santa Lucia e un motocarro, condotto dall’anziano.

A causa del violento impatto, e dopo che il mezzo ha girato su se stesso, l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando gravi ferite che alla fine si sono rivelate fatali. Sarà adesso la procura a stabilire le cause del sinistro, con le indagini condotte dalla locale stazione dei carabinieri di Santa Lucia del Mela.