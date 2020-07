PALERMO – Da un paio di giorni il magazzino del Banco Alimentare della Sicilia Onlus è impegnato a scaricare pedane e pedane di alimenti che una cordata di produttori siciliani, coordinati dal Gruppo Arena, che ha deciso di donare a chi ha più bisogno. Trenta aziende produttrici e tre tir carichi di acqua, olio di semi, d’oliva evo, salsa, pasta, latte, sughi, confetture, latte di mandorla, biscotti, caffè, miele, biscotti, tortine, colombe, cornetti, uva pasquali, legumi, uova e formaggi. Centinaia di pedane che sono in distribuzione, tramite le strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare nelle grandi aree metropolitane di Catania, Siracusa e Messina. Da oggi arriveranno anche a Palermo. Il Banco Alimentare in Sicilia sostiene regolarmente oltre 220 mila persone, ma in questo periodo, a causa dall’emergenza Covid-19, sono aumentate di oltre il 40%. “Siamo molto felici di questa donazione – ha commentato Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia Onlus – e ringrazio personalmente tutto il Consiglio di amministrazione del Gruppo Arena e il direttore generale, Giovanni Arena, per questo gesto. Vogliamo dire grazie a tutti, al Gruppo Arena, per l’idea e il coordinamento, e alle 30 aziende che hanno subito risposto Sì: Decò e SuperConveniente, Zappalà, Dais, Agromonte, Tomarchio, Oleificio Barbera, Poiatti, Il Cavalcatore, Diesse, Siaz – Fattoria del Casale, Acqua Santa Maria, Valle del Grano, Agrisicilia, Acqua Fontalba, Agrosan, Tenute Arena, Soc. Coop Agr. Apicoltori Etnei, Gustibus, Ionia Caffè, Oli Fratelli Madonia, Pan Dittaino, Acqua Sabrinella, Sial, Terravecchia, Biscotti Paolo Forti, Fratelli Torrisi, Biscotti Tumminello, Dolfin, Masseria Raciti, Ragusa Latte, Dolgam e Arena Biscott. Un grazie particolare all’Esercito italiano e ai volontari della Protezione Civile che ci hanno aiutato nella distribuzione nelle città della Sicilia”. “In un momento come questo – afferma Giovanni Arena, Dg del Gruppo – ognuno è chiamato a fare la sua parte. Per il nostro Gruppo e per le trenta importanti Aziende Siciliane che hanno accolto e sostenuto con entusiasmo ed umanità la nostra iniziativa”. (ANSA)