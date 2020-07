Trump dice: “Riapriremo”

“Se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel quotidiano briefing della Casa Bianca sul coronavirus. Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo l’Italia. Nelle ultime 24 ore hanno registrato altri 1.783 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Immagini terribili – riprese da un drone – di bare sepolte una accanto all’altra in fosse comuni vicino New York sono state pubblicate oggi dalla Bbc online.