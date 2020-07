PALERMO – Saranno trasferiti in strutture Covid Hospital tredici pazienti risultati positivi nella clinica Villa Maria Eleonora. Andranno al Civico, al Policlinico e a Villa Sofia-Cervello. Era già stata trasferita a Partinico l’anziana di 73 anni che è in gravi condizioni.

Altri 41 ricoverati, per i quali il tampone ha dato esito negativo, resteranno nella struttura di viale Regione Siciliana a Palermo. Tutto il personale, circa 30 persone, che si trovava all’interno della clinica quando è emerso il primo caso, da stamani andrà in quarantena. Dovrebbero essere ospitati all’Hotel San Paolo Palace, adibito a struttura sanitaria alberghiera.

Si attende l’esito dei tamponi (circa 200) eseguiti su tutto il personale e sugli altri ricoverati. Buone notizie giungono dai test effettuati su tecnici e medici del Cervello: finora hanno dato tutti esito negativo. L’esigenze di estendere il test è nata dal fatto che il marito dell’infermiera di Villa Maria Eleonora contagiata è tecnico radiologo al Cervello.

Nel frattempo l’Asp ha avviato un’indagine interna per ricostruire la catena del contagio. Dalla direzione della clinica confermano che tutte le procedure sono state rispettate prima e durante l’emergenza. Erano e sono rigide: dalle visite ai parenti alla separazione fra i pazienti. I protocolli sono stati rispettati? Non solo a Villa Maria Eleonora ma anche in altre cliniche provate e case di riposo. Non è un caso che i focolai che preoccupano di più siano esplosi ad esempio all’Oasi di Troina o in un casa di riposo di Villafrati?