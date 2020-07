Il tonno secondo l’antica ricetta siciliana arriva a casa tua

Nel 1922 a pochi passi dal porto di Palermo, nonno Ciccio Macaluso creò il tonno Coalma, trancio di tonno realizzato secondo l’antica ricetta siciliana: la cottura in acqua e sale, che dona sapore, consistenza e sapidità uniche e che ha reso i prodotti della linea Coalma e Due Pavoni inconfondibili. Per Coalma, qualità e amore per l’ecosistema marino vengono prima di tutto. Il rispetto verso i consumatori parte fin dall’origine e dalla tutela del mare, risorsa di tutti. Seleziona solo pescato proveniente da zone non sovra sfruttate e i suoi prodotti sono certificati Friend of the sea e Dolphin Safe.

Cosa vuol dire il tonno Come mare comanda? Significa perseguire sani valori: sostenibilità, qualità del prodotto e antica preparazione.

100 anni di storia e l’iniziativa promossa durante l’emergenza

Dal 1922 al 2020 sono tante le sfide socio-economiche che l’azienda ha dovuto affrontare, ma che ha saputo cogliere per ripartire ogni volta più forte di prima. In questo particolare momento storico, Coalma non dimentica la sua regione e ha a cuore le famiglie più bisognose, per questo ha immediatamente accettato di collaborare con il Gruppo Arena per donare i suoi prodotti alle principali associazioni di volontariato.

Oggi, in un momento in cui è fondamentale restare a casa, l’azienda ha potenziato il suo canale di vendite online e creato un gustoso kit: Union Kit, L’Unione fa la forza, è un box che sostiene le eccellenze alimentari siciliane. Ad un prezzo in offerta di € 19,90 sarà possibile degustare i prodotti dell’azienda come il tonno Coalma, lo sgombro, il tonno Due Pavoni e le acciughe, oltre ai prodotti della storica azienda di legumi palermitana Terravecchia, che inserisce nel Kit i ceci siciliani Pascià e la pasta con farina di legumi 100% bio.

Prodotti ricchi di proteine, omega 3, fibre e vitamine per mangiare bene e restare in forma anche a casa.

