MESSINA – “A Messina le consegne a domicilio di dolci e generi alimentari saranno garantite, anche durante le festività pasquali. Inoltre, i generi alimentari e supermercati oggi chiuderanno alle 20, come consuetudine. Non lascerò che i già provati dipendenti del comparto lavorino ad oltranza sino alle 23. Non contribuiremo inoltre a creare ingiustificati assembramenti sino a tarda ora, generati dalla mancanza di consegne a domicilio e supermercati chiusi per due giorni di seguito. Non è così che si contrasta il coronavirus ma con un controllo capillare e sensato sul territorio, quello che non mi è stato permesso di continuare a svolgere. In città, che vi piaccia oppure no, saranno adottate le nostre misure, senza se e senza ma”. Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in merito alle disposizioni regionali che vietano le consegne a domicilio per le festività pasquali ma che per la giornata di oggi lasciano aperti i generi alimentari sino alle 23.