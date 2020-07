PALERMO – Aumentano i controlli della polizia di Stato a Palermo in vista di Pasqua e pasquetta per assicurare il rispetto delle misure previste dal governo per il contenimento dei contagi da Covid-19 e scongiurare, quindi, pericolosi assembramenti di persone nei tradizionali luoghi di aggregazione per le scampagnate tipiche del periodo e spostamenti non giustificati da ragioni di stretta necessità. I controlli saranno assicurati dagli equipaggi delle volanti e dai motociclisti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, da pattuglie appiedate e da agenti in borghese della squadra mobile e della Digos, dispiegati presso le principali arterie cittadine, lungo gli assi viari più’ importanti e lungo i litorali. E’ stato rafforzato il dispositivo di “prossimità” attraverso un potenziato impiego dei poliziotti. Sul fronte dei controlli lungo le aree di accesso e di uscita dal capoluogo, saranno numerosi gli equipaggi della Polizia stradale impegnate sulle principali arterie stradali ed autostradali della provincia. Saranno impegnati anche gli elicotteri del reparto volo.

(ANSA).