Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fornito il bilancio nel giorno di Pasqua sull’andamento della curva epidemiologica nel nostro Paese: “Sono 1.984 i nuovi positivi in Italia. Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri – e 71.063 sono quelli in isolamento domiciliare. I deceduti sono 431, 19.899 dall’inizio dell’epidemia. 34.211 il totale dei guariti, 1.677 rispetto a ieri: è il secondo valore in assoluto da quando abbiamo registrato la diffusione dell’epidemia”.