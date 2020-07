Cassa integrazione per i lavoratori di Dat, la compagnia aerea di proprietà danese con sede in Lituania che si è aggiudicata il bando di continuità territoriale con la regione Sicilia per l’esercizio del rotte verso le isole di Pantelleria e Lampedusa attraverso la propria base operativa all’aeroporto di Palermo.

L’Unione sindacale di base annuncia che parteciperà all’esame congiunto, ma si d’ora spiega che: “La richiesta di cassa in deroga pone da subito il problema della mancata integrazione da parte del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, oltre a quella già nota dell’esclusiva erogazione diretta tramite Inps, che penalizza fortemente e ingiustificatamente i lavoratori di Dat in particolare naviganti aerei; appare del tutto incongruente la richiesta di sospensione a 0 ore di tutto il personale navigante con base all’aeroporto di Palermo quando la Compagnia Dat continua a operare servizio di collegamento in continuità territoriale finanziato in oneri pubblici con le isole di Pantelleria e Lampedusa”.

Usb chiede quindi “la riformulazione della vostra richiesta di accesso agli strumenti di ammortizzazione sociale, dichiarando fin da subito la propria disponibilità ad agevolare il raggiungimento di un accordo che preveda la piena esigibilità di tutti gli strumenti a tutela reddito e occupazione dei lavoratori.