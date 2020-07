Si tratta del sacrista della chiesa madre di Modica. E' in ospedale

Esplode la bombola del gas in un’abitazione di Modica e rimangono feriti il proprietario e il suo cane. Le condizioni dell’uomo, un sacrista della Chiesa Madre di 50 anni (proprio ieri era il suo compleanno), sono apparse critiche ai sanitari dell’Ospedale ‘Maggiore’ di Modica soprattutto per le gravi ustioni che presentava, pertanto, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania.

(ANSA).