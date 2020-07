PALERMO – Sono state 200 le sanzioni fatte dai carabinieri nel giorno di Pasqua a chi ha violato le norme sul contenimento sanitario. Dieci famiglie sono state multate mentre stavano tentando di raggiungere amici o parenti in altre zone della provincia di Palermo. A parte la grigliata sui tetti dei palazzi di piazzale Ignazio Calona, è stata interrotta un’altra grigliata in strada nel quartiere Arenella. Quattro gli arresti. Due automobilisti hanno cercato di forzare il posto di blocco in via Ernesto Basile e in viale Regione Siciliana. Per loro oltre la multa è stato disposto anche il sequestro della macchina. A Mondello la polizia ha sorpreso un uomo in spiaggia per la seconda volta in due giorni mentre era disteso al sole. Infine altri due arresti sempre a Palermo per evasione dai domiciliari.

(ANSA).