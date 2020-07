Pioggia di donazioni al ‘Cervello’

PALERMO– La dottoressa Tiziana Maniscalchi, direttore facente funzione del pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’, il suo grido dell’anima l’ha stampato su facebook: “A nome mio personale e di tutto lo Staff del Pronto Soccorso del Covid Hospital Care Cervello volevo esprimere i miei più sinceri ringraziamenti per averci aiutato nell’acquisto del ventilatore polmonare e dei DPI necessari per la Pandemia da covid 19. La vostra sensibilità al sociale in un momento così triste e difficile è stata per noi di conforto”.

Nello specifico, l’ospedale può disporre di tre ventilatori polmonari nuovi di zecca. Uno grazie alla raccolta degli ‘Amici Rosanero’, tramite la onlus ‘Bone Hope’. Uno grazie alle donazioni promosse dall’ortopedia del Policlinico e dall’associazione ‘Mediterranea Palermo’. Uno grazie alla squadra mobile in collaborazione con la onlus ‘Piera Cutino’. Altri tre ventilatori a turbina sono stati assegnati dalla Protezione civile e la stessa azienda ospedaliera si è prodigata per tutto, fornendo il presidio di sicurezza al personale sanitario.

Nuove donazioni stanno arrivando. Le persone si mobilitano con generosità. Ogni singolo euro sarà prezioso per combattere il Coronavirus. Una solidarietà che, nel presente, fa bene al cuore. Per il futuro, chissà, immaginiamo una sanità pubblica che non abbia bisogno di benefattori.