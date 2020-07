PALERMO – Quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt ha accelerato, investendoli e dandosi alla fuga. Una fuga durata qualche decina di metri. I militari della compagnia di Monreale hanno arrestato in flagranza di reato Davide Zampardi, incensurato di 35 anni.

Sabato mattina, intorno alle 11:00, i carabinieri a bordo di una “gazzella” si sono imbattuti nell’uomo che in sella ad una moto Husqvarna e senza targa e senza casco percorreva a velocità sostenuta via Altofonte per poi immettersi in viale Regione Siciliana. Ed è proprio lungo viale Regione Siciliana che una pattuglia della polizia municipale ha cercato di fermarlo, ma Zampardi con una manovra spericolata in testacoda ha cambiato direzione di marcia.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri. Zampardi ha provato a fuggire, ma è stato tutto inutile. Ai militari, pronti a rialzarsi e a bloccarlo, ha detto che stava soltanto provando la motocicletta. Adesso si trova agli arresti domiciliari. Il giudice Nicola Aiello ha convalidato il fermo chiesto dal pubblico ministero Gianluca De Leo con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.