PALERMO – Prorogate le zone rosse nei Comuni di Agira, Villafrati, Troina e Salemi. Il provvedimento contro il Coronavirus è contenuto nell’ultima ordinanza del presidente della Regione nello Musumeci, in cui viene ribadito che “è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto. In deroga al superiore comma, è unicamente consentito il transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante”.

Sono undici gli anziani morti che erano assistiti nella residenza sanitaria Villa delle Palme a Villafrati, piccolo Comune in provincia di Palermo. L’ultima è una donna di 86 anni che era ricoverata nell’ospedale Covid di Partinico. Nella struttura sono complessivamente 74 le persone risultate positive, 24 operatori e 50 anziani.

Il Comune ha attivato un conto corrente postale per una raccolta fondi. I riferimenti si trovano sul sito ufficiale del Comune dove il sindaco Franco Agnello ha reso nota la proroga della zona rossa. “L’emergenza non è ancora finita”, dice il sindaco.

Leggi anche la testimonianza di un avvocato che vive a Villafrati

Quello dell’Oasi di Troina, in provincia di Enna che ospita pazienti disabili, resta il focolaio più preoccupante: i contagiati sono 182.

Leggi anche: “La Procura ha aperto un’inchiesta”

A Salemi, in provincia di Trapani, l‘ultimo bilancio è di 22 positivi. Ad accendere la miccia del contagio sarebbe stata una festa di compleanno. Ad Agira, sempre nell’Ennese, i contagiati sono 37. Anche qui è stata avviata una raccolta fondi.