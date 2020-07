Le foto impazzano sul web. Ecco come potrebbe essere la nostra estate al mare, dentro un box di plexiglass. La Nuova Neon Group 2 di Serramazzoni progetta le strutture per distanziare gli ombrelloni, e dunque i bagnanti.



Le associazioni dei balneari, specie quelli romagnoli, stanno prendendo in seria considerazione i progetti. Dell’azienda modenese propongono box quadrati, 4,5 metri per lato e accesso riservato.

E potrebbero non essere le uniche regole al mare nel post Coronavirus: accesso scaglionato in spiaggia, dispenser di gel igienizzante per le mani, mascherine per gli ospiti.

La stessa azienda propone progetti di distanziamento per ogni attiviità. In pizzeria potremmo ritrovarci con un plexiglass davanti agli occhi che ci diviode dagli altri commensali.

