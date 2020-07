La Turchia rilascerà 45mila detenuti. La decisione è stata presa dal parlamento di Ankara per scongiurare focolai di Coronavirus all’interno delle carceri. Il provvedimento consentirà il rilascio temporaneo di 45mila prigionieri ad eccezione di quelli incarcerati con l’accusa di terrorismo. Lo riporta l’Agenzia Anadolu, agenzia di stampa statale turca. Anche Human Rights Watch denuncia che non saranno scarcerati i condannati per terrorismo che comprendono anche giornalisti e attivisti arrestati perché critici nei confronti del governo. La Turchia ha visto un aumento di 4.789 casi di coronavirus e 97 decessi in 24 ore. Il bilancio è salito a 56.956 casi confermati e 1.198 morti.