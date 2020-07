MARSALA (TRAPANI) – Ballavano in uno spiazzo davanti casa dopo avere consumato il pranzo pasquale e all’arrivo della polizia uno 34enne che non ha voluto fornire i suoi documenti per l’identificazione e si è scagliato contro gli agenti, colpendoli a pugni in faccia. E’ accaduto, nel pomeriggio del giorno di Pasqua, a Petrosino (Tp).

L’uomo che ha aggredito i poliziotti del Commissariato di Marsala è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’arresto è stato convalidato dal Gip Andrea Agate che gli ha concesso i domiciliari. E’ stata questa la prima udienza di convalida svoltasi al Tribunale di Marsala in modalità telematica per l’emergenza Coronavirus.

All’arrivo della polizia, a ballare “all’aperto – spiega la polizia – erano 6-8 persone appartenenti a diversi nuclei familiari”. Sempre la polizia, ma a Pasquetta, in una località di campagna del Comune di Marsala, ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente un’altra persona sorpresa a cucinare carne su una griglia fuori dalla sua abitazione.

(ANSA)