Bilancio, Cgil contro il governo

PALERMO – La Cgil contesta al governo regionale l’avere approvato in Giunta la Finanziaria regionale senza confronto preliminare col sindacato. “E’ evidente – dice il segretario generale, Alfio Mannino – che è una Finanziaria delicata visto il momento di crisi che la Sicilia sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria e la situazione dei conti della Regione com’è noto non è confortante”.

A preoccupare il sindacato è il buco di 650 milioni nel bilancio e i tagli che presumibilmente verranno operati. Ma anche “la copertura incerta del miliardo e mezzo di investimenti previsti”. Riguardo alla manovra, che dovrebbe approdare all’Ars nelle prossime ore, Mannino dice che “si tratta di una partita difficile e delicata, visto che in ballo c’è anche la possibilità di rilancio del sistema Sicilia quando l’emergenza sanitaria avrà allentato la morsa. E’ evidente che ci sono settori, a partire dal turismo, che andranno sostenuti e con essi le varie categorie del lavoro. Il massimo coinvolgimento nelle scelte di tutti gli attori sociali – sottolinea il segretario della Cgil – è dunque fondamentale. Auspichiamo che nelle prossime ore giunga la convocazione da parte del governo e della commissione Bilancio dell’Ars”. A preoccupare la Cgil è anche il ruolo attribuito all’Irfis: “Si rischia il depotenziamento delle azioni – rileva Mannino – visto che non si è ancora approdati a una visione complessiva delle funzioni di Irfis, Crias e Ircac e rimane incompiuto il processo di fusione con la nascita di un istituto regionale per il credito agevolato a sostegno dell’economia siciliana”.