Da oggi torna al lavoro una piccola parte dei siciliani. È entrata in vigore la nuova ordinanza presidente della Regione Nello Musumeci. Di fatto sono state prorogate in Sicilia le misure più restrittive, recependo alcune disposizioni previste dall’ultimo Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri.

Ecco cosa riapre

Commercio al dettaglio:

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

Attività manifatturiere:

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio.

Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale parti intercambiabili per macchine utensili.

Fabbricazione componenti elettronici e schede elettroniche

Fabbricazione computer e unita periferiche

Commercio all’ingrosso:

Commercio all’ingrosso di carta,cartoni e articoli di cancelleria

Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici

Servizi di supporto alle imprese

Cura e manutenzione del paesaggio (parchi,giardini e aiuole) con esclusione delle attività di realizzazione

Organizzazione ed organismi extraterritoriali

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura. La chiusura domenicale e nei giorni festivi, si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali, per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso costante di mascherina e di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.