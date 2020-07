Il Coronavirus può

Il coronavirus in oltre un caso su 5 colpisce il cuore, con un quadro clinico molto simile a quello di infarto e scompenso cardiaco e potrebbe ‘localizzarsi’ nel tessuto cardiaco. Così è suggerito per la prima volta da un caso clinico riportato in Italia sull’European Journal of Hearth Failure: nel cuore di un paziente con sindrome Covid-19 e grave compromissione cardiaca il virus era presente in cellule infiammatorie interstiziali. Il caso clinico è stato riportato da Eloisa Arbustini dell’Università di Pavia.