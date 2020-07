In un'asta negli Stati Uniti.

Un foglio di carta con le parole di “Hey Jude”, scritte a mano da Paul McCartney, è stato venduto per 910.000 dollari in un’asta. La vendita record è avvenuta in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della separazione dei Beatles, avvenuta nell’aprile del 1970. La cifra corrisponde a più di cinque volte l’importo stimato prima della vendita online dalla casa californiana Julien’s Auctions.

“Hey Jude”, uno dei più grandi successi dei Beatles, fu scritta da McCartney per il figlio di John Lennon, Julian (ma questo l’interessato lo apprese solo molti anni dopo), e venne pubblicata come singolo dai Beatles nel 1968, accreditata come d’abitudine al due Lennon-McCartney pur essendo una composizione di quest’ultimo. McCartney la eesguì tra l’altro al culmine della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra.