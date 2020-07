La cucina contro l’ansia da Covid

PALERMO – Fra dubbi e preoccupazioni della quarantena prolungata, emerge una certezza: la cucina è il vero habitat naturale degli italiani, dove il Paese stacca la spina dalla routine e prova a regalarsi un sorriso. I social sono invasi da ricette, video e foto di piatti realizzati al tempo del Covid-19, mentre in tv sono all’ordine del giorno i collegamenti in diretta con chef ufficiali e improvvisati; quale miglior soluzione, allora, di un ambiente virtuale dove sfogare la creatività culinaria? Marco Greco, 31enne di Bagheria che nella vita si occupa di web marketing e realizza siti web per le aziende, si è risposto alla domanda creando il gruppo Facebook “Cucintena – La quarantena in cucina”.

L’idea è semplice e non necessariamente innovativa, ma non è a questo che punta il fondatore: “Nel gruppo do la possibilità di pubblicare i piatti e condividere le ricette – dice –. Nasce così una community molto attiva che interagisce, e dà consigli e suggerimenti”. Il gruppo è ancora giovane, ma basta scorrere fra i contenuti pubblicati per capire che già i membri sono in piena attività nel contrasto all’ansia e alla noia da coronavirus: dagli “anelletti al forno alla palermitana” agli “gnocchetti con funghi e salsiccia su fonduta di taleggio”, gli attuali 570 iscritti mostrano di continuo le proprie creazioni e condividono ingredienti e procedimenti.

“Voglio dare la possibilità alla gente per un attimo di allontanare tutti i pensieri negativi e di creare un momento di leggerezza e spensieratezza – spiega Greco –. Lo trovo un modo per ‘evadere’ un po’ e alleggerire la tensione. Siamo bombardati ogni giorno da notizie che purtroppo fanno male – osserva – e che ci conducono verso un tunnel di terrore e paura. È giusto tenersi informati su quello che sta succedendo e che siamo costretti a vivere, ma è altrettanto giusto alleggerire la tensione spostando i pensieri verso qualcosa di positivo”.

Meglio ancora, secondo il trentunenne, se a trasmettere positività sono spaghettate, grigliate di Pasquetta in giardino, cannoli e brownies: “Penso che la cucina sia un interesse che accomuna molta gente – dice – e dovendo rimanere a casa sicuramente ci si diletta più del solito. I piaceri della tavola sono fra i pochi a esserci rimasti quindi perché non condividerli insieme?”. Un messaggio ampiamente recepito, appunto, dai partecipanti al progetto: “Una community molto attiva che interagisce, dà consigli e suggerimenti”.