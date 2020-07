Diminuisce il numero dei tamponi effettuati in Sicilia, mentre la curva dei contagi resta stabile. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (martedì 14 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.877 (+566 rispetto a ieri). Nella giornata di ieri sono stati processati 1420 tamponi. Dunque il rallentamento c’è stato nei prelievi, ma non negli esami.

Di questi sono risultati positivi 2.501 (+43), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.071 persone (+21), 255 sono guarite (+18) e 175 decedute (+4). Degli attuali 2.071 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 53 in terapia intensiva (+2) – mentre 1.466 (+21) sono in isolamento domiciliare.