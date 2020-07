PALERMO – Si registra il terzo caso di Coronavirus a Capaci, salgono a tre anche i pazienti positivi al Covid 19 a Terrasini, mentre a Carini i contagi sono due. Nelle ultime ore sono stati i sindaci dei piccoli centri del Palermitano a confermare gli esiti forniti dall’Asp sui tamponi effettuati. “Mentre le prime due nostre concittadine si trovano ancora ricoverate in ospedale a Palermo – ha fatto sapere pochi minuti fa Pietro Puccio, sindaco di Capaci – e le loro condizioni migliorano lentamente, dobbiamo comunicare che nel nostro paese è stato accertato un terzo caso di coronavirus. Si tratta di una donna adulta che si trovava già da alcune settimane nella propria abitazione, in regime di isolamento volontario, scaduto il quale è stata sottoposta al tampone obbligatorio, al quale è risultata positiva. A questo punto sia lei che i propri familiari, sono stati posti in quarantena obbligatoria. Al fine di stroncare sul nascere qualsiasi notizia sommaria o parziale, precisiamo che sia la donna, che i propri familiari, si sono attenuti scrupolosamente ai protocolli sanitari previsti in casi analoghi, sono stati in regime di isolamento sociale e la signora non ha alcun sintomo particolare, sta complessivamente bene, molto probabilmente si tratta di un caso asintomatico”, ha precisato Puccio.

Anche il primo cittadino di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha informato i residenti di un nuovo caso asintomatico: “Si tratta di una persona rientrata dalla Sicilia all’inizio di marzo e si trovava già in isolamento da alcune settimane. Si era registrata sul portale della Regione ed è stata sottoposta al tampone – ha sottolineato – abbiamo avuto l’esito ed è positivo. Siamo però abbastanza tranquilli, perché la persona in questione vive da sola ed era già in isolamento e quindi non ha avuto contatti con altri concittadini. E’ un caso asintomatico e pertanto, su indicazione delle autorità sanitarie, continuerà il periodo di isolamento domiciliare”.

E’ tornato dall’estero, invece, il paziente risultato positivo al Covid-19 che abita a Carini. “Tornato in Sicilia a marzo – ha detto il sindaco Monteleone – aveva fatto le comunicazioni come da ordinanze vigenti, dichiarando di essersi messo in quarantena. Ho preso contatti con il nostro concittadino e mi ha riferito che le sue condizioni di salute sono buone. L’ho avvertito,pertanto, di continuare a rimanere a casa isolato e di invitare in via precauzionale all’autoisolamento tutti i familiari e conoscenti che ha eventualmente incontrato. Ho anche avvertito il locale comando della polizia municipale per adottare i provvedimenti di competenza. Il secondo caso riguarda invece un medico che abita a Villagrazia di carini e che lavora in una struttura privata a Palermo: è stato ricoverato al Covid hospital di Partinico, mentre i familiari sono in isolamento.

Primo caso di Covid-19 anche ad Altavilla Milicia, sempre nel Palermitano. A fornire tutti i dettagli è il primo cittadino, Pino Virga: “Devo, purtroppo, comunicare che è stato registrato un caso positivo al coronavirus nel nostro territorio. Si tratta di un ragazzo che vive in una delle nostre contrade, dove è arrivato dall’estero da circa 20 giorni. Sta bene, è totalmente asintomatico e, fin dal suo arrivo, non ha avuto alcun contatto con nessuno, essendo sempre rimasto in totale isolamento all’interno della propria abitazione. Gli auguriamo una pronta guarigione. Rammento che adottare comportamenti imprudenti e irrispettosi delle regole è una palese aggressione alla salute e alla sicurezza collettive. Il coronavirus è tuttora presente e insidioso. Comportiamoci correttamente! Solo così ne usciremo!”, conclude.