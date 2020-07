PALERMO – Un 36enne (L.P. sono le sue iniziali) è stato arrestato, e il figlio minorenne denunciato, per spaccio di stupefacenti da carabinieri a Capaci. Durante un controllo per l’emergenza Covid-19, militari dell’Arma li hanno trovati in possesso di 100 grammi di cocaina e di una dose di marijuana. Hanno tentato invano di scappare. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Padre e figlio sono stati anche sanzionati per la violazione delle norme per il contenimento del Coronavirus. Il fascicolo è stato trasmesso al tribunale per i minorenni.