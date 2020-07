Il caso a Termini Imerese, in provincia di Palermo

PALERMO – Un panificio di Termini Imerese è stato chiuso per cinque giorni e il suo titolare sanzionato dalla polizia per violazione alle norme sul contenimento del Covid-19 perché trovato al lavoro il giorno di Pasquetta. L’uomo ha contestato il provvedimento sostenendo che stava impastando per produrre filoni e panini destinati alle famiglie bisognose su richiesta della Protezione civile e di associazione caritatevoli alle quali donare il pane. Con l’assistenza del suo legale, l’avvocato Stefano Vitale, ha annunciato ricorso contro la sanzione e la chiusura del locale con il deposito anche di un documento che attesta la finalità del suo lavoro il giorno di Pasquetta.

(ANSA)