PALERMO – Dall’avvio dell’emergenza Covid-19 ad oggi, ha lavorato 24 ore su 24 analizzando circa 7.335 tamponi provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo, con 511 casi positivi. Il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e virologica dei virus influenzali dell’unità epidemiologia clinica del Policlinico ‘Paolo Giaccone’, diretto dal professore Francesco Vitale dell’Università di Palermo, ha processato tamponi provenienti dalla popolazione generale e pazienti ricoverati negli ospedali, prelevati su casi sospetti di Covid-19 e loro contatti stretti.

Ma anche sul personale socio-sanitario che opera in aziende sanitarie e ospedaliere, Rsa, ambulatori, rete dell’emergenza-urgenza, strutture private accreditate, assistenza primaria e continuità assistenziale. Il laboratorio, dove operano 7 tra dirigenti medici e sanitari e 6 tecnici di laboratorio biomedico, è coinvolto nella gestione dell’emergenza pandemica ed in particolare nelle attività di sorveglianza epidemiologica e virologica sul Sars-CoV-2 in quanto accreditato dall’Istituto Superiore di Sanità afferente alla rete italiana Influnet e riconosciuto come laboratorio di riferimento regionale per la Sicilia occidentale.

L’attività consiste nell’analisi molecolare dei tamponi prelevati, in particolare, si legge in una nota, vengono estratti “gli acidi nucleici da cellule umane, prelevate dalla mucosa nasale e faringea, nonché dall’epitelio delle vie respiratorie, tramite lavaggio bronco-alveolare, da sottoporre ad amplificazione tramite RT Real Time PCR, utilizzando le linee guida e le metodiche adottate dall’Oms e dai ‘Center for Diseases Control and Prevention’ di Atlanta (Usa) e non è basata sull’uso di kit commerciali di laboratorio”. In media i tempi di ‘processamento’ di un campione ammontano a circa 4 ore, ma questo timing risente del volume di tamponi conferiti al laboratorio, dotato di apparecchiature e tecnologie avanzate nell’ambito dell’attività di sorveglianza e di epidemiologia molecolare.

