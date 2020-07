Prestiti agevolati per i regionali

Il Fondo pensioni siciliano ha stanziato oltre due milioni di euro che potranno essere utilizzati per concedere prestiti agevolati a dipendenti regionali in servizio o in pensione.

Le domande potranno essere presentate dal prossimo 21 aprile e fino all’8 maggio. La misura è rivolta quindi, potenzialmente, a una platea totale di circa 32 mila persone, fra personale regionale attivo ed in pensione.

L’avviso (il numero 1/202) è stato approvato dall’organo d’amministrazione del Fondo Pensioni della Regione Siciliana. Le risorse disponibili ammontano a 2 mln e 150 mila euro, ed il loro impiego è così ripartito: un milione di euro per 25 prestiti pluriennali o rinnovo di prestiti intrattenuti con il FPS fino ad un massimo di 40 mila euro per il personale regionale in servizio; 800.000 euro per 20 prestiti pluriennali o rinnovo di prestiti intrattenuti con il FPS fino ad un massimo di 40.000 euro per il personale regionale in quiescenza; 150.000 mila euro per 15 piccoli prestiti da € 10.000 euro; 200.000 euro per 10 prestiti per studi universitari e post universitari per figli fino ad un massimo di 20.000 euro..

Bando e modulistica sono scaricabili dal portale web del Fondo Pensioni della Regione Siciliana