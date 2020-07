MILANO – “A me sembrerebbe di buonsenso fermare gli sbarchi di chi non ha il permesso di arrivare. A maggior ragione adesso continuare a permettere a queste persone di partire, di viaggiare, si sbarcare in Italia mi sembra molto grave per la situazione di sanità pubblica”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con TeleLombardia. “E’ giusto stare a casa come ci chiedono, chiudere negozi, uffici, ma non possiamo stare chiusi in casa per settimane e mesi e osservare che sbarcano e poi vanno in giro per le città, qualcuno che si assembra e qualcuno va a bere la birra al parchetto”, ha concluso.