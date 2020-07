Scene da incubo in un appartamento

PALERMO – Lei lo aveva lasciato. Lui non si è rassegnato ed ha cercato di rientrare a casa con la forza. Un uomo di 38 anni, (E.P. sono le sue iniziali) è finito agli arresti domiciliari.

Qualche giorno fa la sua compagna ha scoperto un messaggio di troppo sul suo cellulare. Stop alla convivenza.

L’ex compagno non si è rassegnato. È tornato a casa, nella zona di Monreale, e ha iniziato a lanciare pietre contro l’abitazione. Pretendeva di entrare. Ha tentato di recuperare le chiavi con un bastone attraverso la finestra.

La donna ha resistito, lui ha allungato il braccio, strappandole il maglione. La donna è rimasta in reggiseno, ma è riuscita a divincolarsi, ferire l’uomo alle mani con una pietra e chiamare i carabinieri.

I militari hanno trovato in casa le tracce di sangue dell’uomo, che adesso si trova ai domiciliari, naturalmente in un’altra abitazione, per tentata violazione di domicilio aggravata. Il massimo che il giudice Nicola Aiello potesse applicare.