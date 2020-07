“Sono una parlamentare nell’esercizio delle mie funzioni, sto andando al mare”. Ha detto così l’ex deputata del M5s Sara Cunial (ora al gruppo Misto) ai vigili urbani che ieri mattina l’hanno fermata a Roma per un controllo su strada all’inizio di Via del Mare. La deputata era da sola, ai caschi bianchi ha detto di andare al mare per lavoro specificando che fa parte della Commissione Agricoltura. Ai vigili è sembrata una scusa anche in ragione del fatto che il Parlamento a Pasquetta era chiuso ed hanno quindi comminato alla Cunial una multa di 248 euro prevista dal decreto che prevede lòe restrizioni anti Coronavirus.

Adesso la sua posizione è al vaglio del comando generale della polizia municipale di Roma che dovrà valutare se oltre alla multa la deputata sarà denunciata, considerato che, dopo essersi vista comminare la sanzione economica ha comunque raggiunto il litorale romano invece di invertire la sua marcia per fare ritorno nella capitale.