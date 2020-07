PALERMO – Carabinieri indagano sul danneggiamento di tre fioriere, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, che si trovano nel caffè letterario della moglie dell’ex sindaco di Partinico Maurizio De Luca. Militari dell’Arma hanno acquisito le registrazioni dei filmati di sistemi di videosorveglianza della zona. L’attività commerciale è chiusa come previsto dalle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il Comune in questi ultimi mesi è amministrato dal commissario Rosario Arena dopo che l’ex sindaco si è dimesso. Nell’Ente è in corso l’accesso ispettivo disposto dalla prefettura di Palermo. (ANSA).