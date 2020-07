Il terribile incidente in via Duca della Verdura: quattro feriti. VIDEO

PALERMO – Incidente stradale nella tarda serata a Palermo. Nello scontro avvenuto in via Duca della Verdura sono rimaste coinvolte un’Alfa 156 e un’ambulanza del 118: quest’ultima – che era in emergenza per un intervento in città – è uscita fuori strada, poi è finita contro la vetrina di un negozio d’abbigliamento che si trova all’angolo con via Marchese di Villabianca.

L’impatto è stato violentissimo, al punto da mettere in allarme i residenti della zona tra le vie Notarbartolo e Libertà, in cui, come nel resto della città, le strade sono deserte in seguito alle misure restrittive per l’emergenza Covid-19. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco, i colleghi dei sanitari del 118 coinvolti e le pattuglie della polizia municipale. In base ai primi rilievi uno dei due mezzi non avrebbe rispettato la precedenza all’incrocio.

Guarda il video

I feriti sono in tutto quattro: l’uomo che guidava l’auto e i tre passeggeri dell’ambulanza. L’autista del mezzo di soccorso è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia e ricoverato al Trauma center. Meno preoccupanti le condizioni delle altre tre persone soccorse. Sul luogo dell’incidente sono in corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.