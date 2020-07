Al Pagliarelli 600 mascherine

PALERMO – Il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro ha donato 600 mascherine agli agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Sono un primo stock di dispositivi consegnati realizzati da un gruppo di volontari che hanno iniziato a produrli in paese. Il primo cittadino ha consegnato i dispositivi di sicurezza alla direttrice del carcere Francesca Vazzana e al comandante di reparto commissario capo Giuseppe Rizzo. Un segno di vicinanza fanno sapere dall’amministrazione comunale nei confronti di agenti che ogni giorno si recano al lavoro per compiere il loro dovere. I vertici dell’istituto Lorusso di Pagliarelli hanno voluto ringraziare tutta la comunità raffadalese ed in particolare il sindaco che da subito si è attivato per la donazione di mascherine che serviranno a tutelare la salute dei poliziotti penitenziari impegnati nei turni operativi.

(ANSA)