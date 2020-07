PALERMO – La nave Alan Kurdi, da nove giorni in mare con 149 migranti, è al largo di Termini Imerese, nel Palermitano. L’autorità portuale di Palermo ha escluso che sia in programma il suo ingresso in porto. La nave della Ong tedesca si è spostata dalle coste trapanesi verso quelle del palermitano per proteggersi dalle condizioni del mare che sono peggiorate, in attesa di un provvedimento del governo che in questi giorni ha annunciato un trasbordo dei migranti in un’altra nave sulla quale dovrebbero restare in quarantena.

(ANSA).