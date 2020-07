In Sicilia arrivate all’Inps 357mila domande per il bonus di 600 euro. E 236mila sono in pagamento, quasi il 10 per cento del totale nazionale.

La provincia da cui sono arrivate più domande è Catania, quasi 76mila (più di una su cinque di quelle presentate in Sicilia), seguita da Palermo con 63mila e Messina con 47mila.

La tabella mostra il quadro dettagliato per provincia. Ieri la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ha annunciato che entro venerdì 17 aprile l’Inps pagherà il bonus 600 euro per i lavoratori autonomi: in pagamento in tutta Italia ci sono un milione di istanze per la misura introdotta dal Cura Italia.