PALERMO – La Procura della Repubblica di Palermo indaga sui contagi da Coronavirus a Villa Maria Eleonora. Il fascicolo sul tavolo del procuratore aggiunto Ennio Petrigni allo stato è iscritto come “modello 45”, cioè senza ipotesi di reato. Si tratta, dunque, al momento di un’indagine conoscitiva, delegata ai carabinieri del Nucleo anti sofisticazione.

Intanto il bilancio dei positivi nella clinica palermitana si è aggravato. Tra medici, infermieri e pazienti sono ora 35 i contagiati. Per ultimi sono risultati positivi due infermieri e un operatore socio assistenziale, trasferiti come altri in quarantena nell’albergo San Paolo Palace.

Nel fascicolo c’è la nota dei carabinieri sulla situazione nella struttura di viale Regione Siciliana. Si deve verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza, dall’utilizzo dei dispositivi di protezione alle regole per le visite dei parenti, al distanziamento fra i pazienti.

“Domani chiuderà Villa Maria Eleonora Hospital”, rende noto Rosario Lo Piccolo, coordinatore provinciale della Sanità privata della Cisl Fp Palermo Trapani, che il 10 aprile aveva scritto una lettera diffida ai vertici della clinica, sollecitando azioni immediate a tutela dei pazienti e del personale e rimarcando come “alla fine di questo momento ognuno si assumerà le responsabilità di questa gestione”. “In seguito alle ulteriori verifiche effettuate – aggiunge Lo Piccolo – la struttura sospenderà le attività. Gli operatori sanitari e i medici seguiranno le disposizioni previste a livello nazionale e regionale, relative ai casi di positività o di non positività accertata al Coronavirus”. La Cisl Fp Palermo Trapani sottolinea la necessità di un sistema di controllo e dispositivi di protezione per tutto il personale sanitario. “Unico modo per evitare l’accendersi di focolai – afferma Lo Piccolo – è mantenere l’allerta altissima, attuare un meccanismo di monitoraggio preciso e puntuale e garantire la sicurezza di chi è in prima linea in ogni realtà ospedaliera e sanitaria”.

Indagine conoscitiva anche nella residenza sanitaria per anziani Villa delle Palme, a Villafrati. La competenza in questo caso è della Procura di Termini Imerese guidata da Ambrogio Cartosio. Sono undici gli anziani morti. L’ultima è una donna di 86 anni che era ricoverata nell’ospedale Covid di Partinico. Nella struttura sono complessivamente 74 le persone risultate positive, 24 operatori e 50 anziani.