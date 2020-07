PALERMO – Uno degli organizzatori della grigliata sul tetto del palazzo dello Sperone ha un agente. Le interviste si fanno solo a pagamento. A scoprirlo è stata la trasmissione radiofonica la Zanzara in onda su Radio 24.

Giuseppe Spagnolo, contatto dalla trasmissione, prima ha detto “eravamo convinti di non fare nulla di male” e poi ha aggiunto: “Con me da oggi non si può più parlare. Lei con me non deve parlare, se vuole le do un numero. Non le posso rispondere, da oggi. Manco un secondo, ho dato i miei diritti di immagine e non posso parlare più con nessuno. Ho un agente, Toba Service, se vuole il numero…”.

Quindi David Parenzo e Giuseppe Cruciani hanno contatto gli agenti: “Cercavamo il dottor Spagnolo”. “Sì –rispondono – è un nostro contrattualizzato. E’ visibile? Video?”. “No, radio, dieci minuti”. “Gratis non si può fare perché dobbiamo anche recuperare i soldi della multa di questo signore, poverino. Le posso fare 1500 euro più Iva”. “Possiamo chiudere a 800 più Iva, otto minuti”, risponde Parenzo. “Mille, più Iva e fattura”, dicono ancora quelli di Toba. “Chiudiamo a 900”, interviene Cruciani, che naturalmente non ha alcuna intenzione di pagare.