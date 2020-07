Negozi per bimbi e librerie chiusi la domenica e spostamenti consentiti una volta al giorno, anche per recarsi nelle attività commerciali autorizzate alla riapertura. Una nuova circolare della Regione, firmata dal dirigente della Protezione civile Sicilia, Calogero Foti, ribadisce anche l’obbligo di guanti e mascherine per chi lavora all’interno degli esercizi commerciali.

La circolare sottolinea che, anche in questo caso, è ammesso che un solo componente per nucleo familiare si rechi a comprare abbigliamento o articoli per bambini o libri o ancora oggetti di cancelleria. Insomma, niente uscite collettive o di coppia, come finora è invece purtroppo accaduto. La circolare consiglia inoltre “accorgimenti utili ad evitare cambi e resi”, in modo da non dover tornare nel negozio in cui è stato acquistato l’abito o il prodotto e conferma la chiusura domenicale e nei festivi dei negozi, ad eccezione di edicole e farmacie di turno. I domicili potranno essere effettuati soltanto per i farmaci.