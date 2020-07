In spiaggia? Sì

Riusciremo ad andare al mare? Riusciremo a fare qualche bagno al tempo del Coronavirus? E come? “In spiaggia solo su prenotazione, per garantire la sicurezza di tutti”: è la proposta del sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. “Sfruttiamo la tecnologia e attiviamo un’app – spiega il sindaco – che permetta di accedere alla spiaggia soltanto dopo aver prenotato e scelto il proprio posto, privilegiando l’aspetto sanitario e del distanziamento sociale. Pensiamo che possa essere questa la soluzione per l’estate 2020: noi siamo contro i turisti nelle scatole di plexiglass”.