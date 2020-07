Gli assegni che gli americani riceveranno nell’ambito del piano di aiuti da 2.200 miliardi di dollari stanziati dalle autorità federali saranno firmati Donald Trump. Il Dipartimento del Tesoro ha infatti ordinato che il nome del presidente americano fosse stampato sugli assegni che l’agenzia delle Entrate degli Usa si sta affrettando a spedire. Lo riportano i quotidiani americani. Gli assegni saranno spediti per posta agli statunitensi che non hanno comunicato un conto in banca, in gran parte cittadini a basso reddito. Chi ha il conto in banca ha già ricevuto il bonifico, ma senza firma Trump.