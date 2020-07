Mutui agevolati alle imprese siciliane tramite l’Irfis. Il Comitato esecutivo dell’Abi ha approvato oggi la sottoscrizione della Convenzione tra la Commissione regionale Abi Sicilia, la Regione Sicilia e l’Irfis – Finanziaria regionale per regolamentazione e la concessione dei finanziamenti agevolati – sullo stanziamento a fondo perduto di contributi per finanziamenti chirografari. Lo si legge sul sito di Borsa Italiana, che cita un lancio di agenzia Radiocor-Il Sole 24 ore.

Si tratta di una misura straordinaria approvata con delibera regionale in favore delle imprese locali danneggiate dall’epidemia da Covid-19. Lo strumento prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a fronte dell’erogazione di un finanziamento bancario chirografario della durata almeno pari a 18 mesi e un importo massimo di 100.000 euro. L’ammontare del contributo è definito in una percentuale dell’ammontare del finanziamento bancario pari al 5%, innalzabile all’8% per i finanziamenti con preammortamento pari almeno a 12 mesi. La valutazione delle domande di agevolazione è stata affidata dalla Regione Sicilia a Irfis – Finanziaria regionale che veicolerà il contributo per il tramite delle banche finanziatrici che decideranno di sottoscrivere la Convenzione predisposta dall’Abi con la stessa Finanziaria regionale