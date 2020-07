Si avvicina il traguardo delle nomine dei dirigenti generali. La pratica delle nomine era a ottimo punto prima dell’esplosione della pandemia del Covid-19 che ha monopolizzato la scena. Per la verità, già prima del virus, era stata la Lega a imporre una frenata al governo chiedendo che le nomine dei superburocrati fossero successive al rimpasti che avrebbe dovuto aprire le porte della giunta al Carroccio. Ora però saremmo in dirittura d’arrivo, le nomine sono attese a breve, e l’opposizione si fa sentire.

Nello Dipasquale del Partito democratico mette in guardia il governo sull’eventualità di nominare dirigenti di terza fascia. Il deputato regionale ragusano aveva presentato un’interrogazione il 7 marzo scorso sull’argomento. Ma non ha avuto risposte. Dipasquale aveva chiesto “di conoscere e acquisire la documentazione istruttoria, in ogni fase della procedura e i provvedimenti adottati nei confronti di ciascuno dei soggetti prescelti o nel caso di mancata conclusione del procedimento la relativa documentazione disponibile, atta ad avvalorare il rispetto delle disposizioni normative”, argomentando nella sua interrogazione le ragioni giuridiche che ostacolano la nomina di dirigenti di terza fascia a direttori generali.

“Ad oggi nonostante la formale interrogazione avanzata al Presidente della Regione, nessuna risposta è stata fornita allo scrivente, ben avendone diritto anche nella qualità di Deputato dell’Assemblea Regionale, con ciò violando i miei diritti di cittadino e di parlamentare”, scrive Dipasquale a tutti i membri del governo regionale, all’Anac, alla procura della Corte dei conti e alla procura di Palermo. “In conclusione , giacché Voi tutti sarete chiamati ad esprimere il voto sulla proposta di nomina dei Dirigenti Generali – scrive Dipasquale -, e considerato da quanto è possibile leggere sulla stampa, che la Giunta sarebbe in procinto di nominare ancora una volta dirigenti di terza fascia, mi correva doveroso l’obbligo di segnalare in questa breve memoria tutte le carenze formali e sostanziali, i vizi procedurali riscontrati in ordine alla procedura ed alla titolarità dei requisiti dei dirigenti così detti di terza fascia, rappresentando fin d’ora che qualora le stessa venissero comunque e nonostante tutto formalizzate, in quanto palesemente illegittima, procurerebbe responsabilità amministrativa ed erariale in capo alla Giunta Regionale”.