PALERMO – I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato oltre 2 mila e 500 mascherine senza il marchio Ce e non a norma vendute in due farmacie e da un fornitore. Il sequestro è avvenuto in una farmacia a Termini Imerese e in una farmacia nella zona di via Oreto e nel locale di un grossista a Palermo nella zona del centro. Nella prima sono stati trovati 176 dispositivi non a norma, nella seconda 790 arrivate da un rivenditore estero. Nel magazzino del grossista sono state trovate 1600 mascherine anche queste senza le autorizzazioni rilasciate dall’istituto superiore di sanità.

(ANSA).