C’è anche il sindaco di Palermo tra i cinque premiati di quest’anno dei Four Freedom Awards della Roosevelt Foundation. La fondazione olandese di Middelburg che ha una sua diramazione anche a New York, ogni anno assegna il premio internazionale per la libertà, che quest’anno va alle Nazioni Unite (in passato tra i premiati ci sono stati Nelson Mandela, Angela Merkel e Jimmy Carter), e altri quattro premi (per la libertà di parola, la libertà di religione, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura), a chi ha interpretato il senso della libertà così come descritto dal presidente americano Franklin Delano Roosevelt nel suo discorso al Congresso degli Stati Uniti nel gennaio del 1941.

Quest’anno tra i premiati c’è il sindaco di Palermo, a cui va il riconoscimento per la Libertà dalla paura. Il premio è assegnato al politico palermitano per il suo “inarrestabile impegno in difesa dei diritti umani in generale e per un trattamento umano dei rifugiati in particolare”. La cerimonia di premiazione (quest’anno era prevista in Olanda) è stata posticipata a data da destinarsi a causa del Coronacirus. I premiati hanno inviato un contributo video. In quello di Orlando, il sindaco dice: “Siamo tutti diversi ma tutti dobbiamo avere uguali diritti”.