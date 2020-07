PALERMO – Il Panormedil CPT di Palermo ha adottato e reso disponibile sul proprio sito istituzionale (www.panormedil.it) tutte le informazioni utili per la ripresa delle attività di cantiere in conformità alle linee guida vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, a partire dall’adozione dei protocolli di sicurezza, indispensabili per poter riprendere i lavori. Sono già numerose le richieste delle imprese edili di Palermo e provincia che, grazie all’assistenza fornita, stanno predisponendo il proprio protocollo che consentirà la riapertura in sicurezza del cantiere.